مدافع إيطاليا يشعل صراع ناري بين الهلال والنصر

صراع بين الهلال والنصر دخل ناديا الهلال والنصر فِيْ معركة شرسة لتأمين خدمات المدافع المخضرم فرانشيسكو أكيربي نجم فريق لاتسيو الإيطالي.

وصلت علاقة أيسربي مع جماهِيْر لاتسيو إلَّى طريق مسدود، مما فتح الباب أمام احتمال رحيله عَنّْ النادي فِيْ نهاية الموسم.

وأوضح الإعلامي الرياضي سلطان العتيبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الإيطالي فرانشيسكو أكيربي مدافع لاتسيو يقدم نفسه لنادٍ سعودي وهم يتشاورون معه فِيْ الجانب الجيد.

وفِيْ سياق متصل، زعمت تقارير إعلامية أن النادي السعودي قريب من المدافع العملاق “عزمي” والصراع بين الهلال والنصر على اللاعب.

اقترب النجم الأرجنتيني فونيس موري رسمياً من مغادرة فريق النصر لكرة القدم، صيف 2022، بحسب آخر معاينات صحفِيْة.

تسعى إدارة معمر المصلي للتعاقد مع مدافع مخضرم يتمتع بخبرة واسعة فِيْ الدوريات الأوروبية ليعود مع باقي زملائه لفريق الدفاع، وكذلك لإحضاره إلَّى العالم تحت إشراف المدرب. رودي غارسيا.

من ناحية أخرى، تحاول إدارة الهلال أيضًا ملء الفراغ الدفاعي للقائد، حيث لا يوجد سوى أربعة لاعبين فِيْ مركز الدفاع “هِيْون سو – علي البلاحي – محمد الجحفلي – متعب المفرج”. ويعاني الأخير من إصابة فِيْ الرباط الصليبي.

يرى الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الهلال، بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، صعوبة استكَمْال الموسم فِيْ ظل البطولات العديدة التي يلعب فِيْها القائد، بثلاثة أو أربعة مدافعين فقط، لذلك تحاول إدارة فهد بن نافل. لعرقلة قرار تجاوز التقييد من أجل تسجيل مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

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