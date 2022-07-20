مدافع اتحاد جدة يعلن رحيله رسميًا

أعلن مدافع فريق كرة القدم الأول في اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، مغادرته رسمياً قلعة العميد.

ودّع عبد الله الحافظ مدافع اتحاد جدة الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “موسم انتهى بالاتحاد الكبير تشرفت خلاله يحمل راية العميد، وستبقى العلاقة الطيبة مع رجاله وإدارته وزملائي اللاعبين وجمهوره المحبوبين ”.

وتابع “أشكركم أيها الجمهور الذهبي على دعمكم طوال الموسم، وأعذروني إذا ارتكبت سهوا أي خطأ، مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، وشكرا”.

انضم الحافظ إلى اتحاد جدة على سبيل الإعارة مطلع الموسم الماضي من الوحدة السعودية.

وقررت إدارة نادي الاتحاد جدة برئاسة أنمار الهيلي عدم تجديد اللاعب، ليعود اللاعب إلى فريقه العام المقبل.

وظهر عبدالله الحافظ (29 عاما) مع اتحاد جدة الموسم الماضي في 8 مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.