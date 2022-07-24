مدافع الأهلي يغادر مباراة الجونة مصابا

غادر محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مباراة الجونة، التي تقام حاليا على استاد السلام، مصابا.

اشتكى محمد عبد المنعم من إصابة خلال مباراة فريقه أمام الجونة، والتي تقام حاليا بين الفريقين على استاد السلام في الجولة 26 من الدوري المصري.

وتعرض عبد المنعم لإصابة عضلية خلال أحداث الشوط الأول مما اضطره لمغادرة الملعب بين شوطي المباراة.

ودفع البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الأهلي أيمن أشرف في بداية الشوط الثاني بدلا من عبد المنعم.

ويهيمن على مباراة الأهلي والجونة حاليا تعادل سلبي على استاد السلام في الجولة 26 من الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الزمالك المتصدر وصيف بيراميدز.