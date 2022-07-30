مدافع الأهلي يقترب من الرحيل في الصيف

اقترب المدافع الدولي محمود متولي، مدافع فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، من مغادرة صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعرضه لإصابات متكررة خلال الموسمين السابقين.

ولم يشارك اللاعب بشكل فعال مع النادي الأهلي في الفترة الحالية، رغم تعافيه من الإصابة، إذ يعتقد البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب جينيو روجو، أن محمود متولي لم يسترد قوته البدنية بشكل كامل.

ووضعت لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي محمود متولي على رأس قائمة من رحلوا عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري، قبل البدء بدراسة العروض المقدمة لتولي خدمات اللاعب. الصيف المقبل .

وسيواجه فريق كرة القدم الأول، النادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، أمام نادي المقاولون العرب في مواجهة قوية اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

يبدأ موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم السبت 30 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ لقاء الجني الأحمر أمام ذئاب الجبل الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري المؤجلة.