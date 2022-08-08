مدافع البنك الأهلي يقترب من الزمالك

البنك الاهلي

بدأ نادي الزمالك في الساعات الماضية مفاوضات جادة مع البنك الأهلي للاستحواذ على خدمات الدولي أحمد ياسين مدافع فريق كرة القدم الأول لمرافقته في الانتقالات الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك بدأ رسمياً التحرك للتفاوض مع إدارة البنك الأهلي لضم المدافع الشاب أحمد ياسين في ميركاتو الصيف المقبل.

وأكد أن إدارة البنك الأهلي وافقت من حيث المبدأ على رحيل اللاعب إلى الزمالك هذا الصيف، لكنها أرادت الحصول على مبلغ كاف لإغلاق الصفقة للعمل على تجنيد لاعبين جدد ليحلوا محل النجم أحمد ياسين في الموسم الجديد. .

وأشار إلى وجود اتجاه داخل إدارة البنك الأهلي لإبرام صفقة متبادلة مع الزمالك، مستغلاً رغبة الأخير بالتعاقد مع أحمد ياسين، حيث يرغب فريق البرتقالي في الاستفادة من تجارب نجوم الزمالك.

من جهة أخرى، أعلن نادي الزمالك، غياب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مباراة مصر في الدوري المصري.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة 9 مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وسيغيب جيسوالدو فيريرا عن الملعب وعلى مقاعد البدلاء خلال مباراة مصر المقاصة القادمة بسبب الإنذار الثالث له أمام الجونة.