مدافع الزمالك على رادار فيوتشر في الميركاتو الصيفي

يقترب محمود علاء، مدافع فريق الزمالك الأول لكرة القدم، من مغادرة القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

يرغب محمود علاء في ترك صفوف الزمالك، بالنظر إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، تجاهله خلال الفترة الماضية ووضعه على دكة البدلاء.

يتطلع محمود علاء حاليًا إلى الرحيل عن القلعة البيضاء، لكنه ينتظر حتى نهاية الموسم في ظل المنافسة الشديدة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلمت كورة 365 من مصادر خاصة أن محمود علاء تلقى بعض العروض من مختلف الأندية في الدوري، وأن اللاعب يفكر بجدية في الرحيل نهاية الموسم.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقي محمود علاء عرضًا شفهيًا من نادي المستقبل مقابل خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

رحب محمود علاء بقرار الانضمام إلى فريق المستقبل الموسم المقبل، في ظل مشاركة الفريق في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المصري المقاصة، في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز 2022/2022.

يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء 9 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة متقدما على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.