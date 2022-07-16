مدافع الزمالك مطلوب في السعودية

يحظى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك باهتمام سعودي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة سعودية تهدف لتوظيف محمود علاء

أبدى نادي الاتفاق السعودي رغبته في الاستحواذ على خدمات محمود علاء مدافع من الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يتولى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الزمالك لكرة القدم، التوجيه الفني لفريق الاتفاق السعودي.

نشأ محمود علاء، تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، في صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، بينما كان يدير الأبيض في فترتين.

وكان الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق قد نجا من الهبوط إلى الدرجة الأولى السعودي، في اليوم الأخير من دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي.