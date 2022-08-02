مدافع تونس يدخل حسابات الأهلي بعد فسخ تعاقده مع العين الإماراتي

الاهلي

دخل المدافع التونسي ياسين مرعية مدافع المنتخب التونسي، دائرة مصالح النادي الأهلي للتعاقد معه خلال السوق الصيفي الحالي.

وتأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع ياسين مرعية من حاجة الأحمر إلى تعزيز دفاعه عقب رحيل المغربي بدر بانون إلى الدوري القطري.

بالإضافة إلى الإصابات العديدة في دفاع الأهلي، خلال الموسم الحالي، ورغبة المجلس في دعم الفريق بصفقات رائعة.

ودخل مريا حسابات الأهلي بعد إنهاء عقده مع العين الإماراتي باتفاق متبادل، مما جعل الدولي التونسي هدفا للعديد من الأندية وعلى رأسها الأهلي والترجي التونسي.

وبحسب تقارير إعلامية، قدم النادي الأهلي عرضًا رسميًا مع وكلاء المدافع الدولي التونسي ياسين مريا، بعد إنهاء العقد بالاتفاق المتبادل مع نادي العين الإماراتي.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة قوية أمام فاركو مساء غد الأربعاء في منافسات الدوري المصري.

وتقام المباراة التي تجمع فريقي الأهلي وفاركو غدا الأربعاء 3 أغسطس.

سيتم إطلاق صافرة انطلاق المباراة في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وعشرة بتوقيت مكة المكرمة، وإحدى عشرة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الأهلي، نحن السلام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة.