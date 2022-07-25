مدافع سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

كشف أحمد حكم، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي سموحة، عن حقيقة المفاوضات بين ناديي الأهلي والزمالك، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخسر فريق سموحة أمام الزمالك، مساء الأحد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الليلة الماضية، في اليوم الـ26 من مسابقة الدوري المصري.

فيما انتصر الأهلي على الجونة بهدفين نظيفين، أمس الأحد، في الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب السلام.

وقال أحمد حكم في تصريحات متلفزة “الحديث عن المغادرة للأهلي والزمالك مجرد كلام عملاء، ولم يتحدث معي أحد بشكل مباشر”.

وأكد أنه لا توجد مفاوضات رسمية مع ناديي الأهلي والزمالك تمهيدا لإدراجهما خلال فترة الصيف في ميركاتو.

وأوضح “كنت على وشك الالتحاق بالمنتخب المصري، لكن كانت هناك مشكلة في جواز سفري أوقفت انضمامي”.

وتابع “تعرضت لمضايقات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامي بالتغيب عن مباراة الزمالك أمس”.

وختم “من الطبيعي أن يعاني أي لاعب في كل مباراة، والنضال أكبر في مباراتي الأهلي والزمالك. نحن ننتظر هذه المباريات لنبذل قصارى جهدنا لإظهار موهبتنا”.