مدافع كرواتي يبعد محمود علاء عن حسابات الاتفاق السعودي

تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع المدافع الدولي الكرواتي دوماغوي فيدا، خلال السوق الصيفي الحالي.

خروج محمود علاء، مدافع فريق الزمالك الكروي الأول، من حسابات نادي الاتفاق السعودي بعد التعاقد مع فيدا.

أنهت إدارة نادي الاتفاق السعودي اتفاقها مع المدافع الكرواتي دوماغوي فيدا مدافع بشيكتاش التركي، لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق يستأجر دوماغويل فيدا

وتضمنت الصفقة السعودية فيدا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي بشيكتاش التركي.

يتمتع فيدا بمسيرة طويلة وخبرة طويلة مع المنتخب الكرواتي، حيث لعب 98 مباراة مع منتخب بلاده.

خلال مسيرته، لعب 492 مباراة، وسجل 43 هدفًا وفاز بـ 11 بطولة.

عقد الكرتون بالاتفاق السعودي

تمكنت إدارة نادي الاتفاق السعودي من تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لموسم إضافي حتى عام 2023.

مصلحة الاتفاق في ضم محمود علاء

لفت محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أنظار السعوديين لإدراجه في الميركاتو الصيف الحالي.

أعرب نادي الاتفاق السعودي عن رغبته في تأمين خدمات محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك.

يتولى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق الزمالك لكرة القدم، التوجيه الفني لفريق الاتفاق السعودي.

نشأ محمود علاء، تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، في صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، بينما كان يدير الأبيض في فترتين.

وكان الفريق الكروي الأول لنادي الاتفاق قد نجا من الهبوط إلى الدرجة الأولى السعودي، في اليوم الأخير من دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي.