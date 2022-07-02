مدة اجازة الوفاة فِيْ نظام العمل فِيْ السَعُودِيْة

تم تحديد مدة إجازة الوفاة فِيْ نظام العمل السعودي، الإجازات الرسمية والشخصية للموظف فِيْ القطاعين العام والخاص داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي حددت هذه الإجازات. من خلال نظام العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن خلاله سنتحدث عن تفاصيل إجازة الوفاة فِيْ نظام العمل السعودي.

نظام العمل السعودي

تم تطوير نظام العمل السعودي ونشره فِيْ عام 2005. ويتضمن النظام 245 مقالاً تشرح طبيعة العلاقة بين الموظف وصاحب العمل ومكان العمل. يعمل النظام على الحفاظ على حقوق والتزامات كل من الموظف وصاحب العمل ويتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الموظف السعودي مثل الأجور والإجازات والإجازات وغيرها من الأنظمة واللوائح الرسمية المتعلقة بمكان العمل.

مدة إجازة الفجيعة فِيْ نظام العمل السعودي

بناءً على التعديل الجديد فِيْ نظام العمل السعودي، تستمر إجازة الحداد لمدة 5 أيام، وبعدها يعود الموظف لإكَمْال عمله، حيث تكون الإجازة مدفوعة الأجر كاملة، وإذا تجاوزت خمسة أيام، يُخالف الموظف. وتعتبر إجازة بدون أجر، وتجدر الإشارة إلى أن نظام العمالة السَعُودِيْة حدد درجات القرابة فِيْ حالة الوفاة.

إجازة وفاة للمرأة فِيْ نظام العمل السعودي

تختلف إجازة وفاة المرأة العاملة إذا كان المتوفى زوجها وهِيْ كالتالي

المرأة المسلمة مدة إجازة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.

المرأة غير المسلمة مدة الإجازة 15 يوماً.

درجات العلاقات فِيْ إجازة الوفاة

حدد نظام العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة درجات القرابة فِيْ حالة أخذ إجازة الوفاة وهِيْ كالتالي

الدرجة الأولى هِيْ الأب والأم والأجداد حتى لو كانوا عاليا.

الدرجة الثانية هم الأبناء والأحفاد أيضًا حتى لو نزلوا.

الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات وأولادهم وأولادهم.

الدرجة الرابعة الأعمام والعمات وأولادهم وأعمامهم وخالاتهم وأولادهم.

التصريح الشخصي للموظف فِيْ نظام العمل السعودي

للموظف إجازات شخصية معينة حسب نظام العمل السعودي وهِيْ كالتالي

إجازة حديثي الولادة يمنح الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام.

إجازة الزواج تستحق إجازة لمدة 5 أيام.

إجازة الوفاة 5 أيام.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مدة إجازة الوفاة فِيْ نظام العمل السعودي وما هُو نظام العمل السعودي ودرجات القرابة للموظف حسب نظام العمل وأهم الإجازات الشخصية للموظف. فِيْ المملكه العربيه السعوديه.