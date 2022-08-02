مدة صلاحية اختبار كفايات المعلمين ومَوعِد الاختبار 1444

حددت هِيْئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السَعُودِيْة فترة صلاحية اختبار كفاءة المعلم ومَوعِد الاختبار 1444، وتم تقسيم الاختبار إلى جزأين الأول التعليم العام لجميع المعلمين والثاني هُو اختبار تخصصي لتخصص المعلم فِيْ قطاع التعليم، بعد استبدال اختبار الكفاءة التدريسية باختبار الترخيص المهني فِيْ المملكة المتحدة.

فترة صلاحية اختبار الكفاءة التدريسية 1444

مدة صلاحية اختبار الكفاءة التدريسية هِيْ 12 شهرًا، أي سنة كاملة من تاريخ حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة، وبعد ذلك يجب على المعلمين تقديم أنفسهم للاختبارات المهنية العامة والمتخصصة عند التقدم للوَظْائِفْ التي تتطلب كفاءة صالحة. رخصة الاختبار، وتختلف صلاحية اختبار الكفاءة عن صلاحية الرخصة المهنية المستمدة من الهِيْئة، حيث تصل هذه المدة إلى خمس سنوات من تاريخ الإصدار، على عكس فترة اختبار الكفاءة.

إثبات الكفاءة التدريسية بتاريخ 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِد اختبار كفاءة المعلم للاختبارات المهنية العامة والمتخصصة، بحيث يبدأ مَوعِد التسجيل للاختبار للمعلمين فِيْ القطاع الخاص من 15 ديسمبر حتى 17 ديسمبر 2022، وللمعلمين. فِيْ القطاع العام. ، يبدأ التسجيل من 18 ديسمبر إلى 24 ديسمبر 2022 م، لذلك حددت المَوعِد النهائي للتسجيل للاختبار للمعلمين الجدد من 28 ديسمبر 2022 إلى 28 فبراير 2023، ومدة اختبار العام الدراسي هِيْ ساعة و نصف. متوسط ​​مدة الاختبار التخصصي ساعة ونصف، والاختبار الكلي ثلاث ساعات، مع استراحة بينهما.

آلية الاستعلام عن نتائج الاختبار

يمكن الاطلاع على نتائج اختبار الكفاءة التدريسية بقياس ما يلي

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لهِيْئة التقييم والتعليم والتدريب السَعُودِيْة. تسجيل الدخول إلى الهِيْئة من خلال البوابة الوطنية. حدد اللغة. ثم يجب إدخال كود الصورة ورمز المصادقة المرسل إلى الرقم المسجل فِيْ حساب أبشر بشكل صحيح. وأدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة رقم الهُوية، والاسم باللغتين العربية والإنجليزية، وتاريخ الميلاد بالتقويمين الهجري والميلادي، ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. ثم يضاف المؤهل الأكاديمي والاختصاص. حدد جنس مقدم الطلب فِيْ النتيجة. ثم أرسل. لذلك، يتم عرض نتيجة الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل.

كيفِيْة التسجيل فِيْ اختبار الكفاءة التدريسية

يمكنك التقدم للالتحاق باختبارات كفاءة التدريس من خلال حساب المركز الوطني للقياس باتباع الخطوات التالية

الوصول إلى المنصة الرسمية للمركز الوطني للقياس. تسجيل الدخول بحساب المعلم فِيْ السجل المدني. وأدخل رمز التحقق المرسل. ثم اختر قائمة الاختبارات. بما فِيْ ذلك اختبار الرخصة المهنية. ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة واختر مكان وتاريخ الاختبار. ثم يتم دفع الرسوم المطلوبة، يمكن معرفته من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.

حتى هذه اللحظة قدمنا ​​لكَمْ فِيْ هذا المقال مدة صلاحية اختبار الكفاءة التدريسية ومَتَّى مَوعِد اختبار 1444. كَمْا نشرح خطوات التسجيل للاختبار وآلية الاستعلام عن الاختبار.