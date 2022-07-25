مدة صلاحية البيض في الثلاجة، وطريقة اختبار صلاحية البيض ،يعتبر تاريخ الإنتاج من ابرز الوسائل للكشف عن مدة البيض، ويجب التأكد من تاريخ انتهاء الصلاحيّة الموجود على كرتونة البيض لمعرفة صحته وفي ما يأتي توضيح وسائل أخرى قد تساهم على الكشف عن صلاحية البيض منها معرفة المظهر الخارجي للبيض ويجب التحقق من عدم وجود تلوّنات أو أيّ بقعٍ أو ألوان غير طبيعيّة.

العمر الافتراضي للبيض في الثلاجة

أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أنه يمكن تخزين البيض في الثلاجة فور شرائه لمدة تتراوح من أربعة إلى خمسة أسابيع، ولأن للبيض أشكال عديدة يمكن تخزينها عليها، اعتمادًا على كل طريقة، تختلف مدة الصلاحية، وفيما يلي بيان لأهم أشكال حفظ البيض ومدة الصلاحية لكل منها

البيض الكامل النيء، المغطى بقشره، يمكن حفظه لمدة ثلاثة إلى خمسة أسابيع، ولا يفضل حفظه في صورة مجمدة، لذلك يفضل تخزينه في الثلاجة، الرف الأوسط.

أما بالنسبة لبياض البيض النيء، فيجب ألا تزيد مدة التخزين عن يومين إلى أربعة أيام، ولكن إذا تم حفظه في صورة مجمدة، فيمكن أن يظل صالحًا للاستعمال لمدة شهر كامل.

أيضًا، يمكن حفظ صفار البيض النيئ في الثلاجة لمدة يومين إلى أربعة أيام، لكن لا يمكن أن يكون بنفس الجودة إذا تم حفظه في صورة مجمدة.

بينما يمكن حفظ البيض المسلوق في الثلاجة لمدة أسبوع، لكن لا ينصح بتخزينه في صورة مجمدة، لأن ذلك سيفقد مذاقه وقد يجعل رائحته كريهة.

العمر الافتراضي للبيض بعد الفتح

بعد أن علمنا بفترة صلاحية البيض في الثلاجة، بشكل عام، من الأفضل عدم تخزينه على الإطلاق. يوصى بشراء كميات صغيرة للاستخدام الفوري وعندما تنفد الكمية يمكننا الشراء مرة أخرى للاستمرار في تناول بيض صحي وطازج.

يجب أيضًا غسل البيض أو قشرته الخارجية في حالة عدم فتحه جيدًا، ثم تجفيفه قبل حفظه في الثلاجة.

إذا كان لديك بيضة مكسورة، أو بيضة بها تشققات في قشرتها الخارجية، فمن الأفضل الاحتفاظ بها في طبق، أو وعاء منفصل عن باقي البيض، بالإضافة إلى أنه يجب استخدامها في غضون يومين على الأكثر، لأنه بعد ذلك سوف يتلوث بسبب التعرض للهواء الذي يؤدي إلى تكاثر الجراثيم بداخله.

إذا لم يكن هناك تاريخ إنتاج معروف للبيض الذي تم شراؤه، فمن الأفضل استخدامه قبل مرور شهر كحد أقصى لأنه بعد ذلك يصبح غير صالح للاستعمال.

العمر الافتراضي للبيض بعد الطهي

إذا تم سلق البيض كما قلنا فيمكن الاحتفاظ به لمدة أسبوع كحد أقصى، في حالة استمرار وجود القشرة الخارجية، وهذا الخيار هو الأفضل لأنه يسهل عملية التسخين مرة أخرى بوضعه في الماء الساخن لبعض الوقت على الموقد.

أما إذا بقيت البيضة المسلوقة مع إزالة غلافها الخارجي، فيجب ألا تزيد مدة تخزينها عن ثلاثة أيام ؛ لأنها ستتلوث بفعل تعرضها للهواء والبكتيريا، فتتغير رائحتها وطعمها.

إذا كان البيض مقليًا، فلا ينصح بتخزينه في الثلاجة وإعادة استخدامه مرة أخرى، وهذا مثل معظم الأطعمة المقلية بالزيت، لأنه مع مرور الوقت يبدأ طعمها ورائحتها بالتغير.

أما بالنسبة للأطعمة التي تدخل البيض كمكون فيوصى بتناولها فور الانتهاء من تحضيرها، وإذا أردت حفظها فيجب حفظها لمدة لا تزيد عن يومين ويتم ذلك بعد أن تبرد فورًا، لذلك يمكن حفظ الكعك والكريب في الثلاجة لمدة يومين، ولكن إذا كانت هذه الأطعمة لا تحتوي على أي إضافات، فيمكن حفظها في الفريزر لمدة أسبوعين.

ويفضل الاحتفاظ بالبيض داخل الكرتون ؛ لأنه يحفظه من الكسر، ويمنع اختلاطه بالمواد الغذائية الأخرى. يمكن أيضًا حفظها داخل الرف المخصص لها في الثلاجة.

أفضل مكان لتخزين البيض هو الثلاجة، لأنها تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة قليلاً، خاصة في أشهر الصيف. أما بالنسبة لأشهر الشتاء، فيمكن حفظه خارج الثلاجة، لأنه في معظم الأيام تكون درجة الحرارة حوالي 20 درجة مئوية، وهذه درجة حرارة مناسبة لها.

في حالة حفظ البيض في الثلاجة في الشتاء وهو موصى به يجب أن يكون البيض إما في أرفف باب الثلاجة أو في الأرفف السفلية لمنعه من التجمد نتيجة الإنخفاض الشديد في درجة الحرارة. يفضل إخراجها من الثلاجة قبل ربع ساعة من الاستخدام.

لن يؤدي وضع البيض في الفريزر إلى زيادة مدة صلاحيته مقارنة بالثلاجة، كما يظن البعض. على العكس من ذلك، سيؤدي ذلك إلى فقدها قوامها وطعمها.

ضع في اعتبارك أن إبقاء البيض خارج الثلاجة في الربيع والخريف سيؤدي إلى فقدان البيض لبعض جودته بعد أسبوع، وإذا زادت الفترة إلى ثلاثة أسابيع، فسيتم تحميل البيض بالجراثيم والبكتيريا.

اختبار صلاحية البيض

يعتبر تاريخ الإنتاج على علبة البيض العامل الحاسم في اختبار العمر الافتراضي للبيض في الثلاجة، ولكن قد لا يتم تسجيله، لذلك نستخدم حيلًا أخرى لمساعدتنا في معرفة ما إذا كان البيض صالحًا للاستخدام أم لا

المظهر الخارجي للبيضة

في حالة وجود تشققات وتصبغ غريب على القشرة الخارجية للبيض، أو وجود أجسام غريبة على البيض، في هذه الحالة يكون البيض إما منتهي الصلاحية أو على وشك الانتهاء، فيجب استخدامه بشكل عاجل.

اختبار الرائحة

من الممكن التأكد مما إذا كان البيض فاسد أم لا عن طريق إجراء هذا الاختبار، حيث أنه من أبسط وأقدم الطرق التي يتم من خلالها تحديد العمر الافتراضي للبيض. صالحة للاستعمال.

اختبار الماء

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختبار يحدد ما إذا كانت البيضة قديمة أم لا، لكنها لا تحدد ما إذا كانت فاسدة أم لا لأن الفساد يرجع إلى عوامل كثيرة غير تاريخ الإنتاج. يمكن أن يفسد البيض بسبب سوء التخزين، على سبيل المثال، وتاريخ الإنتاج ليس بالضرورة العامل الوحيد. يتم إجراء هذا الاختبار باتباع الخطوات التالية

ضعي البيضة في وعاء مملوء بالماء. نشاهد البيضة. إذا طفت على سطح الماء، فهذا يعني أنها قديمة وقد تكون غير صالحة للاستعمال. أما إذا بقيت البيضة في الأسفل فهذا يعني أنها طازجة ويمكننا استخدامها، لأن كثافة البيضة الطازجة أعلى من نظيرتها القديمة وهذا يرجع إلى تغير حجم منطقة الهواء داخلها. البيض يزداد مع تقدم عمر إنتاج البيض، بترك السوائل منه ودخول الهواء بدلاً منه، وهذا هو السبب وراء طفوها على وجه الماء.

شمع البيض

هناك طريقة أخرى توضح ما إذا كانت البيضة طازجة أم لا، وهي استخدام ضوء ساطع خلف البيضة مباشرة، وذلك لجعل ما بداخل قشرة البيضة أكثر وضوحًا.

كانت هذه الطريقة تسمى الشمع لأنه في الماضي، كان المصدر الوحيد للضوء الذي تم استخدامه هو الشموع، ولكن في الوقت الحاضر، يمكن استخدام المصابيح ذات أشعة الضوء القوية.

من أجل الحصول على أفضل نتيجة، يفضل وضع البيضة في غرفة مظلمة تمامًا ثم وضع الشمعة أو مصدر الضوء في الجانب الأكبر من البيضة، حيث توجد منطقة الهواء.

تخرج البيضة من الدجاجة الكبيرة التي يحتوي جهازها التناسلي من المبيض وقناة البيض، ويحتوي البيض على ثلاثة اقسام رئيسيّة، وهي: صفار البيض، وبياضه، بالإضافة إلى القشرة وتجدر الإشارة إلى أنّ بيض الدّجاج يعتبر من أكثر أنواع بيض الحيوانات الأخرى استخداما نسأل الله لكم التوفيق في كل الامور .