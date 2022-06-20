مدة صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة وطريقة تجديدها “الجوازات توضح”

وقد أوضحت الهيئة العامة للجوازات مدى صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول تفاصيل الزيارة ومدتها. من خلال القيام بأعمال الاستقدام لذويهم وعائلاتهم الذين يحضرون لهم أقارب من الدرجة الأولى لزيارتهم في المملكة عن طريق تأشيرة دخول متعدد ، حيث يجب على المجندين أو الوافدين استيفاء عدة شروط تحددها الجوازات ، تفاديا للرفض الإلكتروني. تطبيق التوظيف. الجدير بالذكر أن سعر التأشيرة في متناول الجميع ، حيث تبلغ تكلفة التأشيرة بالكامل حوالي 300 ريال سعودي فقط.

صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة

أوضح من قبلالجوازات العامة على تويتر مدة التأشيرة سنة واحدة لكن بشرط أن لا يبقى الزائر في المملكة أكثر من 90 يوم خلال سنة ويمكنك تقديم طلب لتمديد الزيارة وهذا لمن يقابل الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من أهالي المقيم أو الوافد من الدرجة الأولى.

يجب أن يكون لدى المقيم أو الوافد تصريح إقامة يغطي فترة الاستقدام.

مطلوب طلب عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة زيارات متعددة.

يجب أن يختم الطلب بختم مكان العمل الذي يعمل فيه أو من الغرفة التجارية.

متطلبات جواز السفر لتقديم طلب الزيارة

وقد أوضحت الجوازات بعض المتطلبات التي يجب توافرها في التطبيق وهي:

يجب أن تكون جميع المعلومات المقدمة باللغة العربية بالنسبة للجنسيات العربية.

بالنسبة للمقيم الأجنبي ، يتم تسجيل المعلومات الموجودة في جواز سفر المقيم أو الوافد ، وكذلك معلومات مقدم الطلب.

يجب أن يكون لدى المقيم تصريح عمل ، أي أن مقدم الطلب ليس مرافقًا ، فلا يمكنه إحضار مرافقة شخص آخر.

يجب على المقيم توفير السكن للعائلة وكذلك التأمين الصحي لهم.

يجب ألا تكون هذه التأشيرة لغرض الحج أو العمرة ، حيث لا يُسمح لحامل التأشيرة بدخول العاصمة المقدسة.

جوازات سفر سعودية لكل من يعاني من مشكلة تجديد الزيارة العائلية المتعددة: التواصل مع خدمة “تواصل” من خلال منصة أبشر وأشار الجوازات إلى وجوب الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة لمنع ظهور مشاكل مماثلة. pic.twitter.com/VXygdDcBV3 – 🇸🇩 صدى الطيران السوداني – صدى الطيران في السودان (SudanStation) 19 أبريل 2022

كيفية تجديد تأشيرة الزيارة المتعددة

أوضحت الجوازات العامة طريقة تجديد تأشيرة الزيارة المتعددة ، حيث أوضحت أنه يجب على المقيم أو الوافد تقديم طلب جديد لتمديد مدة التأشيرة لمدة 3 أشهر أخرى ، ويجب أن يكون المتقدم حاضرًا في أراضي المملكة العربية السعودية ، وإلا يجب أن يكون قد غادر إلى البلاد عائدا إلى وطنه ، وفي نفس الوقت غادر الزائر المملكة بعد فترة 90 يوما متصلة ، وعند الموافقة على الطلب الإلكتروني ، يقوم الزائر مرة أخرى ، وأوضحت جوازات السفر أنه في أي حال ، يجب ألا تتجاوز فترة الزيارة 180 يومًا خلال العام ، وبناءً عليه يجب تقديم الطلب إلكترونيًا بنفس الشروط المذكورة أعلاه ، ويجب أن يتم ختم الطلب من قبل الغرفة التجارة أو مكان العمل.