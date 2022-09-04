مدة غياب مارتينيز عَنّْ النصر.. بعد إصابته فِيْ القلب

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ تفاصيل جديدة حول إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب فريق النصر الأول لنادي النصر، وكَمْ من الوقت يحتاج اللاعب للراحة والتعافِيْ.

أكدت بيتي مارتينيز، عبر حسابها الشخصي على صفحة إنستجرام، أنها ستعود قريباً إلَّى الملاعب، وأن إصابتها هِيْ التهاب غشاء التامور ويجب علاجها وليس أكثر.

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وفقًا للجمعية الأرجنتينية لأمراض القلب، تحتاج بيتي مارتينيز إلَّى الراحة لمدة أسبوعين على الأقل، وفقًا لتقارير Infobae.

لم تشارك بيتي مارتينيز فِيْ أي مباراة مع النصر، منذ 29 يوليو الماضي، عَنّْدما شاركت فِيْ مباراة ودية ضد لاس بالماس، داخل ملعب النصر بمدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022. . -2023.

وفِيْ هذا السياق، أفادت وسائل الإعلام أن بيتي مارتينيز ستخضع لفحص طبي مع استشاري متخصص للوقوف على حالتها الصحية.

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وخسر النصر أمام التعاون بهدف مجاني، فِيْ مباراة الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية لموسم السعودية 2022-2023. دوري روشان. “.

ويحتل النصر المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 3 نقاط من مباراتين.

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