مدربة حياة تقدم نصائح لشيرين عبد الوهاب للخروج من أزمتها النفسية

قالت مدربة الحياة جنان مرعب، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب يمكنها الخروج من الموقف النفسي الصعب الذي تعيشه بعد أزمة زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وأضافت مريب، فِيْ مقابلة خاصة مع العرب اليوم، أن شيرين عبد الوهاب يجب أن تتبنى بروتوكولًا محددًا لمساعدتها على العودة إلَّى الحياة الطبيعية، حيث يفضل أن تمارس الرياضة وأن تكون مع أشخاص إيجابيين وأن تحصل على قسط كافٍ من الراحة.

وتابع “على شيرين عبد الوهاب التقليل من تناول الكافِيْين واستبداله بالشاي الأخضر الذي يساعد على الاسترخاء، بالإضافة إلَّى تجنب الأطعمة الدهنية وزيادة الأطعمة الغنية بالأوميغا 3”.

حثت مدربة الحياة شيرين عبد الوهاب على عدم الإسراع فِيْ الحكَمْ المسبق، وعلقت قائلة “من الأفضل كتابة كل الأفكار التي تخطر ببالك على قطعة من الورق، وبعد ذلك يتضح لك كَيْفَِيْة التصرف وفصل أفكار إيجابية “. والأشياء السلبية.

واعتبرت أنه من الأفضل الابتعاد عَنّْ منزلها فترة، حتى تنسى المآسي العالقة التي مرت بها “أقدم لها الكثير من النصائح، لأن هذا يساعدها على تجاوز أزمتها بسرعة”.

وفِيْ الختام، أكدت مدربة الحياة جنان مرحب، أنه من الخطأ الاعتماد على علاقة جديدة للتخلص من الماضي الذي أثر سلبا على حياتك.