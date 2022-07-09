مدرب ألماني خارج التوقعات يدخل ترشيحات تدريب منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الماضية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، حصل على اسم جديد على قائمة المرشحين لقيادة المنتخب المصري، إلى جانب البرتغالي وي فيتوريا.

وأشار إلى أن هناك فنيين آخرين رشحوا بالإضافة إلى فيتوريا لقيادة الفريق برئاسة الألماني توماس شنايدر الذي جاء تعيينه من وكيل مواطنه يواكيم لوف بعد فشل المفاوضات مع الأخير في الفترة الماضية.

رفض يواكيم لوف تدريب المنتخب المصري بسبب الراتب الاقتصادي المنخفض الذي قدمه الاتحاد المصري للمدرب السابق للمنتخب الألماني، المتوج بكأس العالم 2014 بالبرازيل، والذي تم ترشيح مواطنه شنايدر لها قبل استبعاده لضعف. سيرة شخصية.

وكان اتحاد الكرة قد طرد إيهاب جلال من إدارة المنتخب المصري، بعد أن تمكن من إدارة الفراعنة في مباراتين تصفيات لكأس الأمم الأفريقية، حيث فازوا على غينيا بهدف نظيف، وخسروا أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين. بينما خسر أيضا أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية بأربعة أهداف لواحد.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن خزانة اتحاد الكرة لا تدعم أكثر من 150 ألف دولار كحد أقصى للراتب الشهري للمدرب الجديد للمنتخب المصري.