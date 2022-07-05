مدرب ألماني يدخل ترشيحات اتحاد الكرة بقوة لتدريب منتخب مصر

وأكد الصحفي محمد شبانة أن الألماني هيكو هيرليش دخل قائمة المرشحين لقيادة المنتخب المصري خلفا لإيهاب جلال الذي أقيل في الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج.

وأكد شبانة في تصريحات متلفزة أن الثنائي حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المكلفين باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وضعوا اسم المدرب الألماني على الطاولة. الترشيحات. تدريب الفراعنة.

وأكد شبانة أن هيرليش (50 عاما) لديه أرقام مميزة في الدوري الألماني بعد أن حقق نتائج جيدة مع بايرن ليفركوزن وأوغسبورغ، إضافة إلى توليه التوجيه الفني لفريق الشباب الألماني، وشباب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وكان اتحاد الكرة قد طرد إيهاب جلال من إدارة المنتخب المصري، بعد أن تمكن من إدارة الفراعنة في مباراتين تصفيات لكأس الأمم الأفريقية، حيث فازوا على غينيا بهدف نظيف، وخسروا أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين. بينما خسر أيضا أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية بأربعة أهداف لواحد.

وأكدت تقارير أن اتحاد الكرة بحث مع خالد الدردلي نائب رئيس نادي الجبالية المسؤول عن الشؤون المالية، بشأن راتب مدرب منتخب مصر الجديد.

وأشار إلى أن خزينة اتحاد الكرة لا تدعم أكثر من 150 ألف دولار كحد أقصى للراتب الشهري للمدرب الجديد للمنتخب المصري.