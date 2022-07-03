مدرب اتحاد جدة يرفض التعاقد مع طارق حامد

أكدت تقارير إعلامية أن نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد في اتحاد جدة، رفض التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت تقارير إلى أن نونو سانتو، مدرب فريق نادي جدة الجديد لكرة القدم، رفض إدراج طارق حامد بسبب حجب اسمه.

وأشارت التقارير إلى أن نونو سانتو حدد احتياجاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ورفض بثبات إدراج طارق حامد.

ويقترب طارق حامد، لاعب خط وسط فريق الزمالك لكرة القدم الأول، من الخروج من صفوف القلعة البيضاء، بعد انتهاء عقده، وعدم تجديده.

فشل فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم في إحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.