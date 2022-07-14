مدرب اتحاد جدة يطلب 3 صفقات هذا الصيف

اتحاد جدة

طلب نونو سانتو، مدرب فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، 3 اتفاقيات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز صفوف العميد للموسم الجديد.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، طلب من إدارة النادي، برئاسة أنمار الهيلي، استئجار حارس يمكنه اللعب بقدميه من أجل الاعتماد عليه في البناء الهجومي من الخلف.

بالإضافة إلى حصوله على خدمات المركز التقليدي رقم 6، فقد طلب أيضًا تعزيز صفوف فريق كرة القدم الأول للنادي، مع وجود لاعب في المركز الثامن يحل محل برنو هنريكي.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة الموسم الماضي من دوري المحترفين السعودي، محتلاً مركز الجدول، بعد خسارة اللقب الذي أحرزه الهلال.