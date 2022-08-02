مدرب الأهلي السابق يقترب من الانضمام لجهاز روي فيتوريا

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب مدرب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي الأول من التعاقد مع روي فيتوريا للمنتخب المصري.

روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري

نجح الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في تجنيد روي فيتوريا لتولي التوجيه الفني للمنتخب في الفترة المقبلة.

ووقع فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب الوطني لمدة 4 مواسم قادمة بدلا من إيهاب جلال بعد إقالته في الفترة الماضية.

وبعد توليه دور المنتخب المصري، سيحصل فيتوريا على 2.4 مليون دولار سنويا بما يعادل 200 ألف دولار شهريا.

محمد يوسف يقترب من الجهاز المساعد للمنتخب المصري

أفادت الأنباء أن محمد يوسف، المدرب السابق للأهلي والبنك الأهلي السابق، دخل حسابات الاتحاد المصري ليكون في المنتخب المصري.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري يدرس وجود محمد يوسف في منصب مدرب المنتخب البرتغالي روي فيتوريا.

وأكدت التقارير أن حازم إمام، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، المسؤول عن ملف مدرب المنتخب المصري، سيعقد جلسة للبت في إضافة محمد يوسف إلى فريق فيتوريا.