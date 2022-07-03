مدرب الأهلي يشيد بنجم بتروجيت ..طالع التفاصيل

أبدى البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، إعجابه بأحد لاعبي بتروجيت، خلال المواجهة التي وحدت الفريق.

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بتروجيت، مساء السبت، في ذهاب نصف نهائي كأس مصر النسخة الماضية، وفاز بهدفين نظيفين.

وقال مصطفى معوض، لاعب فريق بتروجيت الأول لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة “سألني سواريش عن اسمي وأخبرني أنني سأتبعك في الفترة المقبلة”.

وتابع “لقد أعجب بأدائي وطلب مني بذل الكثير من الجهد في المباريات القليلة المقبلة، ولدي سبب للعب في الدوري الممتاز”.

وختم “ريكاردو أشاد بي بميدالية على صدره، وشهادة تجعلني فخورة لأن مدرب الأهلي أعطاها لي، وبقي موسمان على عقدي مع بتروجيت”.