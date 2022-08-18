مدرب الأهلي “يهدد” النفِيْعي.. انقلاب خطير يهز الشارع السعودي

هدد الأوروغوياني روبرت سيبولدي، مدرب فريق الأهلي، رئيس النادي، ماجد النفِيْعي، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الأهلي يشارك للمرة الأولى فِيْ مسابقة “الدوري الأصفر”، خلال الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، بعد تراجعها التاريخي.

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على الرغم من هبوطه مع الراقي، جددت قيادة النفِيْعي عقد سيبولدي. لموسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2023.

* مدرب الأهلي “يهدد” ماجد النفِيْعي

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الوطن، عَنّْ تهديد مدرب الأوروغواي بـ “إنهاء” تعاقده مع فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، والمغادرة رسميًا.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن روبرت سيبولدي أبدى غضبه من عقود النافع فِيْ الصيف الحالي لميركاتو وتجاهل طلباته.

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وأكد أن سبولدي أبلغ النفِيْعي أنه لن يعتمد على صفقات جديدة وسيلتزم بتنفِيْذ طلباته والتعاقد مع اللاعبين الذين حددهم للإدارة.

وبحسب الصحيفة، قال سبولدي لرئيس الأهلي “إذا لم تتم الاستجابة لطلباتي، فِيْ الأيام القليلة المقبلة سأغادر الفريق على الفور”.