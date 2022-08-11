مدرب الاتحاد المنستيري يعلق على مواجهة الأهلي المحتملة بدوري الأبطال

الاهلي

علق مدرب المنتخب الصربي داركو نوفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التونسي اتحاد المنستير، على احتمال المواجهة مع الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي في إطار الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال داركو نوفيتش في تصريحات متلفزة، إن الأهلي يمر بمرحلة انتقالية في الفترة الحالية وسيظل الأفضل في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها أصبحت أقل تركيزا من زمن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني السابق. الجني الأحمر.

وأضاف أنه لم يكن على علم بمعلومات كافية عن خصمه في الجولة 64 من دوري أبطال إفريقيا للجيش الرواندي، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على مواجهتهم لاختطاف بطاقة الصعود إلى الطائرة ومواجهة النادي الأهلي. الجولة القادمة.

وجرت، ظهر الثلاثاء الماضي، قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، لتحديد مباريات الدور التمهيدي والمباراة 32 من البطولة الإفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي للفائز الرواندي من رواندا أمام المنستير التونسي في الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه قال طارق الصيادي المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد التونسي في وقت سابق “كل مباراة في دوري أبطال إفريقيا صعبة وإن شاء الله نكون مستعدين لمواجهة الجيش الرواندي”.

وقال “سنواجه الأهلي إذا تأهلنا بثقة وإن شاء الله سنحقق مفاجأة في ظهورنا الثاني في دوري أبطال إفريقيا”.

وختم “الأهلي ليس في أفضل حالاته، وهو فريق مفتوح لنا، والجميع يعرفه، وإن شاء الله سيكون مستوانا قريبًا من الفرق التي تلعب على الألقاب”.