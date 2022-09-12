مدرب الاتحاد “معروض” على الأهلي فِيْ أكبر مفاجآت 2022

ولا يزال مجلس إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ يبحث عَنّْ مدير فني جديد. إدارة فريق كرة القدم الأول، فِيْ الفترة المقبلة.

وطرد الأهلي الأوروغوياني روبرت سيبولدي من التوجيه الفني لفريق كرة القدم الأول ؛ بعد الهبوط التاريخي لدوري الدرجة الأولى Yellow League، والبداية الكارثية لهذه المسابقة.

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وعيّن الراقي المدرب المحلي يوسف عَنّْبر مدربا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم. حتى التعاقد مع اسم جديد.

المدرب الجديد للنادي الاهلي

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي نايف العتيبي، تقديم الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد، لإدارة الأهلي.

درب كوزمين أول فريق كرة قدم فِيْ الاتحاد من أغسطس 2022 إلَّى يونيو 2022. أخرجها فِيْ 29 مباراة رسمية حقق فِيْها 19 فوزا و 5 تعادلات و 5 هزائم.

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وكشف العتيبي فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أنه بالإضافة إلَّى كوزمين ؛ وهناك المدرب الإيطالي أدولفو سورماني الذي تعرف أيضا على مديري الأهلي. إدارة فريق كرة القدم الأول.

صرماني ليس لديه عقد مع أي ناد، فِيْ الوقت الحالي، منذ رحيله عَنّْ نادي لافِيْلو الإيطالي، فِيْ نوفمبر 2022.