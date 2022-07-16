مدرب الزمالك حققنا فوز صعب على المحلة وهذا هو هدفنا

أعرب أسامة نبيه، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالفوز على غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت.

وقال أسامة نبيه في تصريح صحفي “كانت مباراة صعبة، وهذه هي طبيعة كل المباريات، والزمالك سيلعب جميع المباريات المقبلة كمباريات كأس”.

وأوضح “لدينا هدف واحد وهو الحفاظ على اللقب، وأشكر اللاعبين على الأداء والنصر الصعب، ما زال الطريق طويلاً لنقطعه”.

وغنى الحساب الرسمي لنادي الزمالك، باللغة الإنجليزية، على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد هدفين في غزل المحلة.

وقاد بن شرقي الزمالك إلى فوز مهم على نظيره غزل المحلة، في الجولة 24 من الدوري المصري، بعد أن سجل هدفين ليفوز بالمباراة.

وغرد حساب الزمالك الإنجليزي صورة بن شرقي وعلق عليها قائلا “الأثر الفوري .. أنت شيء مميز”.

تأثير فوري أنت شيء مميز! 🤍🏹# زمالك # MoreTitledIn20C pic.twitter.com/WGWtUsVddV

– نادي الزمالك الإنجليزي (ZSCOfficial_EN) 16 يوليو 2022

ووجهت جماهير نادي الزمالك، المتواجدة على ملعب المحلة، رسالة شرسة للأهلي، قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

وهتف جماهير الزمالك “الحي .. ورقة الأهلي قادمة” في إشارة إلى مباراة الأهلي المرتقبة في نهائي كأس مصر.

وطالبت جماهير الفريق الأبيض أيضًا بالفوز على الأهلي والفوز بكأس مصر، مرددين “الكأس يا الزمالك”.

حقق الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهم عصر اليوم في اليوم الرابع والعشرين من الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 57 في المركز الأول في جدول الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد غزل المحلة إلى النقطة 26 في المركز الثالث عشر.

يلتقي الزمالك مع الأهلي الساعة 9 مساء الخميس المقبل 21 يوليو في نهائي كأس مصر 2022/2022.

يشار إلى أن الأهلي هو حامل لقب كأس مصر في النسخة الماضية، بعد فوزه على فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية.