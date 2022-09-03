مدرب السعودية قادرون على عبور الجزائر “رغم تألقهم فِيْ هذه النقطة”

أكد عبد الوهاب الحربي، مدرب منتخب الشباب السعودي، أنه سعيد بأداء اللاعبين فِيْ كل مباراة، مشيرا إلَّى أن المواجهة ضد الجزائر ستكون متعادلة.

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الجزائر، على ملعب السيق، الساعة 430 مساء الاثنين المقبل، فِيْ ذهاب نصف نهائي كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة “الجزائر 2022”.

انظر الصور | السعودية والجزائر. مواعيد نصف نهائي كأس العرب 17

وأضاف الحربي خلال المؤتمر التنسيقي للمباراة “نبارك للفرق التي تأهلت لنصف النهائي ونتمنى التوفِيْق لجميع الفرق المشاركة فِيْ البطولة، ومستوى التنافسية مثير للإعجاب فِيْ هذه البطولة، وأنا سعيد. مع أداء اللاعبين طوال المباراة وخاصة بعد عملية التناوب بينهم.

وأضاف “الخضر ستكون مباراة متكافئة ضد فريق قوي ومنظم من الجزائر، وأعتقد أن أسلوب لعب الفريقين متشابه للغاية من حيث أسلوب اللعب والقدرة”.

وتابع الحربي “يمكن للمنتخب الجزائري أن يهزمنا جسديا، بعد أن يحصل لاعبوه على يوم عطلة ويلعبون المباراة وسط جماهِيْرهم، لكن لدينا أيضا عَنّْاصر خاصة قادرة على الفوز. لقد لعبنا مباريات من قبل أمام 20 ألف شخص. المتفرجين، ونحن مستعدون لهذه الظروف، للعب مباراة تليق بكلينا “.

طريق السعودية إلَّى نصف نهائي كأس العرب

شارك المنتخب السعودي فِيْ المجموعة الرابعة من كأس العرب تحت 17 سنة، حيث خسر أمام مصر (0-3)، ثم فاز على سوريا (4-3)، وانتصر على لبنان (6-0)، ليتأهل إلَّى البطولة. أخضر وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتأهل فريقنا لنصف نهائي كأس العرب بعد فوز كبير على العراق (4-1) فِيْما تأهل منتخب الجزائر على حساب تونس بركلات الترجيح بعد تعادله 1-1 فِيْ الوقت الأصلي.

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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