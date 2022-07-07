مدرب الشارقة الإماراتي يحسم مصير مجموعة جديدة استعدادا للموسم المقبل

قرر المدرب الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم، مصير مجموعة جديدة من لاعبي الفريق، استعدادا للموسم الجديد.

واكتملت قائمة فريق كرة القدم الأول للنادي الإماراتي، نادي الشارقة، بنسبة 70٪ تقريبًا، استعدادًا للموسم المقبل الذي يديره كوزمين أولاريو.

ولعل أبرز الأسماء التي غابت حتى الآن عن قائمة الفريق الأول لنادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم هي مالانجو، برنارد، ماجد سرور، سيف راشد، علي الظنحاني، خالد الظنحاني، خليل خميس.

أنهى الفريق الأول لنادي الشارقة الموسم الأخير من دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

تنطلق مباريات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين في اليوم الثاني من سبتمبر المقبل 2022.

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– نادي الشارقة الشارقة (SharjahFC) 7 يوليو 2022