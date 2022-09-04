مدرب الفتح يكشف “سبب” غياب البريكان أمام الهلال

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ. الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

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تمكن الهلال من حصد نقاط من الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو، الذي رفع رصيد كتيبة رامون دياز فِيْ الدوري السعودي الروشن، ليحصد المركز 9 من 3 مباريات.

مدرب الفتح يكشف “سبب” غياب البريكان عَنّْ الهلال

وأشار المدرب اليوناني جورجوس دونيس، فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد بعد مباراة الهلال، إلَّى أن عدم استعداد فراس البريكان هُو سبب غيابه عَنّْ تشكيلة الفتح يوم الأحد.

وأوضح دونيس أن الفاتح قدم مباراة قوية أمام فريق كبير مثل الهلال، مضيفا أن الفريق تمكن من خلق عدة فرص للتسجيل، لكن اللاعبين غابوا عَنّْ المباراة، مشيرا إلَّى أن استبعاد أليكس من قائمة المباريات كان بسبب عدم قدرة اللاعب على التكَيْفَ مع البيئة السعودية.