مدرب الفِيْحاء الهلال استحق الفوز ولم نستغل الفرص بالشكل المطلوب

علق فوك رازوفِيْتش، مدرب نادي الفِيْحاء، على خسارة فريقه أمام الهلال، ضمن دور الـ16 من مباريات دوري الروشان السعودي.

وانتهت مباراة الهلال والفِيْحاء بفوز الزعيم (2-0)، فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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– تصريحات للمدرب فِيْحاء فوق

وأكد فوك أن فوز الهلال كان مستحقاً، موضحاً أن فريقه صنع العديد من الفرص ولم يكن جاداً بما يكفِيْ للتسجيل أمام المتصدر.

وأضاف “لا تزال لدينا بعض المشاكل الفنية، ونأمل أن نفوز بالمباريات القادمة، وأهنئ الهلال على هذا الفوز”.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الأول، فِيْما تجمد رصيد الفِيْحاء دون نقاط فِيْ المركز العاشر فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي للموسم الرياضي 2022-2023.