مدرب المغرب يكشف.. هل يستعيد حمد الله فِيْ كأس العالم 2022

كشف وليد ركركي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عَنّْ موقفه ظهر اليوم الاثنين من دعوة النجم عبد الرزاق حمدالله إلَّى القائمة الرسمية التي ستشارك فِيْ مونديال قطر 2022.

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يغيب المهاجم عبد الرزاق حمدالله عَنّْ المنتخب المغربي منذ يناير 2022، بعد أن غادر المعسكر الذي أقيم قبل مونديال أمم إفريقيا فِيْ مصر، بسبب دخوله فِيْ خلاف عَنّْيف مع زميله فِيْصل فجر، بسبب رغبة طرفِيْن فِيْ تنفِيْذ ركلة جزاء حصل عليها فريق الأطلس الأسود فِيْ مباراة ودية.

مدرب المغرب يكشف … هل يعيد حمدالله فِيْ مونديال 2022

وأوضح المدرب وليد ركركي، فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي عقده ظهر اليوم الاثنين، ردا على خياراته على قائمة المنتخب المغربي، موقفه من استبعاد عبد الرزاق حمدالله، لصالح 4 مهاجمين آخرين.

وأكد أنه واثق من اختيار وليد شديرة ويوسف النصيري وريان مايي وأيوب الكعبي لتشكيلة المنتخب المغربي فِيْ معسكر سبتمبر المقبل.

وبشأن عبد الرزاق حمدالله، قال المدرب المغربي “استدعينا الأفضل فِيْ الوقت الحالي … لكن أتمنى أن يسجل حمدالله أهدافا فِيْ الدوري السعودي ليفتح له الباب لتقديم المساعدة قبل المونديال”. ” “

يشار إلَّى أن المنتخب المغربي وضع فِيْ مجموعة معقدة فِيْ مونديال قطر 2022 التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.