مدرب المغرب يهز النصر والاتحاد.. ويحسم مشاركة حمد الله بالمونديال

قرر وليد ركركي، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، مصير مشاركة النجم الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم نادي الاتحاد، فِيْ مونديال “الدوحة 2022”.

“قرعة” المونديال، التي ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلتين، تركت المنتخب المغربي فِيْ إطار المجموعة السادسة إلَّى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.

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تغيب حمدالله عَنّْ قائمة أسود الأطلس منذ انسحابه من المعسكر التحضيري لكأس الأمم الأفريقية 2022. بسبب خلافاته مع العديد من أقرانه.

* شروط عودة حمدالله للمنتخب المغربي

وكشف الركراكي فِيْ مؤتمر صحفِيْ عَنّْ “شرطين” لعودة حمدالله للمنتخب المغربي من جديد. هُو كذلك

– هرب من عقوبة مع وقف التنفِيْذ فِيْ قضية نادي النصر.

– تألقه وتسجيله العديد من الأهداف مع نادي الاتحاد.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية تعليق الحمدالله لمدة “4 أشهر”. بسبب تفاوضه مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع النصر، تم رفع العقوبة مؤقتًا أمام مركز التحكيم الرياضي، حتى صدور حكَمْ نهائي فِيْ الاستئناف.

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وأشار مدرب المغرب إلَّى أنه تواصل مع مهاجم الاتحاد، على عكس مدربي الفريق السابقين، الذين تجاهلوا اللاعب تماما.

وأوضح الركركي أن الاتصال جاء عقب قرار اعتقال الحمد الله. قال له إنه من الضروري إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة ؛ لتتمكن من التركيز داخل المستطيل الأخضر، والعودة إلَّى التحديد.