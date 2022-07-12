مدرب المقاولون يُعلن معاقبة أحمد علي بسبب إضاعة ركلة الجزاء أمام الزمالك

انتقد محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب أحمد علي مهاجم الفريق لإضاعة ركلة جزاء أمام الزمالك.

وقال عودة في المؤتمر الصحفي “الزمالك فريق عظيم. حاولنا إغلاق المساحات في الأطراف في الشوط الأول”.

وتابع “ضغطنا على الزمالك منذ البداية ونعرضنا للخطر في الشوط الأول”.

وأضاف “كل هجمات الزمالك كانت بسبب أخطاء دفاعية من قبل المقاولين وليس بسبب هجمات منظمة”.

وتابع “أضاعنا ركلة جزاء وأخرجت أحمد علي كعقاب على الطريقة التي دفع بها ثمنها”.

وأكد “هذا ما قلته للاعبين من قبل. أحمد الشيمي كان مفقودًا وعوقب، ومحمد سمير مفقود وعوقب أيضًا”.

وأضاف “لقد قدمنا ​​أداءً مميزًا في الفترة الماضية، لكننا دائمًا نخسر المباريات بفارق بسيط، وسنسعى جاهدين لتصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة”.

وختم “إصابة محمود عبد العزيز زيزو ​​في وسط الملعب خسرت فريقي الاستحواذ في الشوط الثاني لكننا نجحنا في العودة للمباراة وكنا أكثر خطورة في نهاية الشوط الثاني”.