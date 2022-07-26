مدرب النجوم نور خطاب شريهان لا تمل من الرياضة.. ومتفاجىء من لياقتها

كشفت مدربة اللياقة البدنية المصرية نور خطاب تفاصيل تدريبها للنجمة شريهان على الحركة بعد قرارها بالعودة إلَّى جمهُورها بعد تعرضها لحادث خطير أبعدها عَنّْ جمهُورها لسنوات عديدة.

كانت الصورة كبيرة بالنسبة لـ ”العرب اليوم“، فأن الفنانة تعد عظيمة عظيمة للفن، والتي ساعدته فِيْ طي الصفحة، حيث قامت الشركة بالاستعراض، حيث قامت الشركة بتصنيفها، حيث قامت الشركة بتصنيفها، حيث قامت الشركة بتصنيفها، ووجدت مازالت مازالت مازالت بالاستمرار. مازالت مازالت مازالت مازالت مازالت هِيْ.

كاد شريهان أن يفقد حياته فِيْ حادث سيارة مروع فِيْ عام 1989 أثناء عودته من الإسكندرية إلَّى القاهرة، حيث أصيب بجروح خطيرة، بما فِيْ ذلك كسر فِيْ العمود الفقري وعظام الحوض.

خضعت شريهان لرحلة علاج مؤلمة، خضعت خلالها لعدد لا يحصى من العمليات الجراحية الدقيقة وجلسات العلاج الطبيعي المكثفة حتى استطاعت الوقوف على قدميها واستئناف عملها، لتعود للجمهُور مرة أخرى بواحدة من أكثرها. أعمال مؤثرة فِيْ الجمهُور وهُو “شارع محمد علي”.

اختفت شريهان مرة أخرى، هذه المرة لفترة أطول بعد إصابتها بالسرطان، حيث استمر غيابها عَنّْ الشاشة لمدة 15 عامًا، حتى عاود الظهُور عام 2011.

وقدمت “شريهان” مؤخرًا مسرحية “كوكو شانيل” التي كتبها مدحت العدل وإنتاج مجموعة العدل، وعُرضت على منصة شاهد وحققت نجاحًا كبيرًا.

المعاناة التي مرت بها شريهان من جراء الحادث المأساوي لعدة سنوات، استطاعت تقديمها خلال دقيقة من خلال الة التي قدمتها فِيْ الإعلان الذي ظهر فِيْه العام الماضي، لتعود برسالة أمل لكل من على وشك أن تفقد الأمل فِيْ التغلب على موقف صعب، حيث عادت بكل روعتها وقوتها. على الرغم من الصعوبات التي واجهتها، فقد تأثرت بالجراحة الأصلية.

رقصت شريهان فِيْ الإعلان لتذكير الناس بفنها المميز والتحركات التي اعتاد عليها الجمهُور لسنوات.

وكانت شريهان قد أعربت عَنّْ سعادتها بتفاعل الجمهُور معها بعد عودتها قائلة “أعيش معك ملحمة حب عظيمة تفوق بكثير قوتي البشرية ومهاراتي وقدراتي”.

وتابع المدرب نور خطاب أنه يسعى دائمًا إلَّى التطوير المستمر فِيْ عمله، وليس فقط من خلال الرياضة، بل يركز أيضًا على الجانب النفسي لما له من مردود كبير على صحة الفرد.