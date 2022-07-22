مدرب النصر السعودي يحسم مصير آدم ومختار علي

تلقى مختار علي، لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي النصر السعودي، العديد من العروض للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في الموسم الماضي، لعب مختار علي ضمن فريق كرة القدم الأول لنادي الطائي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ومن المتوقع أن يقرر رودي جارسيا، مدرب فريق النصر السعودي لكرة القدم، مصير مختار علي، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى استبعاد عبد الفتاح آدم من صفوف السعودية الفائزة بنسبة كبيرة في الموسم الجديد.

وامتنع عبد الفتاح آدم باستمرار عن المشاركة في الفوز السعودي بسبب الإصابات المتكررة، وتشير تقارير إخبارية إلى أن الفاتح والخليج والوحدة تفاوضوا على ضمه.

ومن المتوقع أن يقرر رودي جارسيا موقفه من بقاء الاثنين خلال تركيز فريق كرة القدم الأول.