مدرب النمسا يدخل ترشيحات الجبلاية لخلافة إيهاب جلال في منتخب مصر

وأكد الصحفي أحمد شوبرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن أحد ممثلي اللاعبين عرض على المدرب النمساوي فرانكو فود استبدال إيهاب جلال بطرده من المنتخب المصري بسبب نتائجه السيئة مع الفراعنة.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية، إن المدرب النمساوي من الأسماء التي يُفترض بقوة أنه مدرب المنتخب المصري، رغم إخفاقه في الصعود إلى المونديال الماضي أمام ويلز، إضافة إلى ترقيته إلى بطولة أوروبا من قبل. ، ووصل إلى دور الـ16 وسقط أمام إيطاليا 2-1.

وقاد إيهاب جلال المنتخب المصري لكرة القدم، في 3 مباريات فقط، بداية من غينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث فاز بهدف دون رد.

على الرغم من هزيمتهم من قبل إثيوبيا بثنائية دون إجابة في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وخسروا في آخر مباراة ودية مع المنتخب الوطني، أمام كوريا الجنوبية، بأربعة أهداف مقابل واحد، والتي من أجلها كان مجلس إدارة قرر اتحاد الكرة بقيادة جمال علام إقالته.