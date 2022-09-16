مدرب الهلال.. محمد الشلهُوب “يدهش” الشارع الرياضي السعودي

أثار محمد الشلهُوب الدهشة فِيْ الشارع الرياضي السعودي بعد أن أظهر مهارات استثنائية فِيْ إدارة فريق نادي الهلال تحت 17 سنة، مما دفع البعض للمطالبة بتكليفه بمهمة الفريق الكروية، بعد فترة وجيزة من انتهاء فترة تدريب المدرب الأرجنتيني رامون. دياز.

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كان النجم محمد الشلهُوب البالغ من العمر 41 عامًا، قد قضى فِيْ نادي الهلال طوال مسيرته الرياضية، منذ عام 1993، حتى أعلن اعتزاله فِيْ سبتمبر 2022.

مدرب الهلال .. محمد الشلهُوب “يصدم” الشارع الرياضي السعودي

تولى محمد الشلهُوب تدريب فريق الهلال تحت 17 سنة، بعد اتفاقه مع مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل، لتوقيع عقد رسمي يستمر حتى صيف 2023 لرياضة واحدة. بعد نجاحه فِيْ الحصول على الرخصة الآسيوية (أ).

وأشار الإعلامي سلطان العودة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن محمد الشلهُوب قاد الهلال مرة أخرى، اليوم الجمعة، إلَّى فوز مهم فِيْ الدوري السعودي لأقل من 17 عاما.

عرف النجم محمد الشلهُوب كَيْفَ يشكل فريقا قويا فِيْ الهلال الذي سحق مؤخرا منافسه الفرعي (7-0) فِيْ الجولة الثانية من الدوري السعودي حيث شارك تركي الغميل وعبد العزيز آل. – حهُود وعبد العزيز هبة ومحسن زين وأحمد سجلوا فِيْ شباك العَنّْزي و علي مهداوي هدفِيْن.

وهنأت جماهِيْر الهلال محمد الشلهُوب بفوزه بمباراته الثانية فِيْ مسيرته الكروية التكوينية، بعد أن تمكن من تحقيق فوزه الأول على حساب الوحدة، بثلاثة أهداف دون رد.

أذهل فوز الهلال فِيْ مباراتين، برصيد 11 هدفا، دون أن تستقبل شباك أي أهداف، قطاعا واسعا من الشارع الرياضي السعودي، حيث طالب البعض من الرئيس فهد بن نافل بإعطاء محمد الشلهُوب، قريبا، فرصة تدريب الأول. فريق كرة قدم.