مدرب برازيلي يقود شباب التعاون

أعلن نادي التعاون تعاقده الرسمي مع المدرب البرازيلي كلاوديو روبرتو سيلفِيْرا، لقيادة فئة الشباب، فِيْ موسم 2022-2023 الجديد.

انتهت إدارة نادي التعاون ممثلة بعضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفئات العمرية عبدالرحمن الدخيل الله من إجراءات التعاقد مع المدرب البرازيلي كلاوديو روبرتو لقيادة فريق الشباب لكرة القدم. . فِيْ الموسم الرياضي المقبل.

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واحتل فريق نادي التعاون لكرة القدم المركز التاسع فِيْ الدوري الممتاز تحت 19 سنة موسم 2022-2022 برصيد 54 نقطة من 34 مباراة.

يستعد التعاون للمشاركة فِيْ الموسم الجديد من دوري الشباب السعودي 2022-2023، للموسم الرابع على التوالي والسابع فِيْ تاريخ التعاون.

من هُو كلاوديو روبرتو

كلاوديو روبرتو سيلفِيْرا، 46 سنة، هُو مدرب برازيلي حاصل على شهادة تدريب أ من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

قام كلاوديو بتدريب العديد من الأندية بما فِيْ ذلك نادي فِيْتوريا لكرة القدم وريو برانكو فِيْ البرازيل وتشاوكينج ليكسوم وتوبفونج إيستليك وسي دي مونت كارلو فِيْ الصين، بالإضافة إلَّى تدريب المنتخب السريلانكي.

ماذا عَنّْ الفريق الأول

من جهة أخرى، واصل الفريق الكروي الأول لنادي التعاون، تدريباته اليومية فِيْ المعسكر الهُولندي، بقيادة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، بعد إجازة اللاعبين، الأحد.

وأجرى اللاعبون تدريباتهم، اليوم الاثنين، فِيْ مناوبتين صباحية ومسائية، فِيْما انضم حارس المرمى راغب النجار ولاعب الشباب عبد العزيز المبلش، اللذان انضما مؤخرا لصفوف التعاون، إلَّى المعسكر.

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