مدرب ريال مدريد السابق زيزو هو خليفة محمد صلاح

أعرب المدرب البرازيلي الكبير باولو كامبوس، المدرب السابق لريال مدريد، عن إعجابه الشديد بقدرات أحمد سيد زيزو ​​نجم الزمالك، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع القلعة البيضاء.

وقال كامبوس لأون تايم سبورتس “زيزو لاعب الزمالك قد يصبح محمد صلاح الجديد”.

وأضاف “تتمتع كرة القدم المصرية بالعديد من المواهب التي تحتاج فقط إلى الاهتمام”.

وتابع “ميسي هو الأفضل في العالم، يليه محمد صلاح”.

وتابع “زيزو وحمدي فتحي هما الأفضل في الدوري المصري، موضحًا أن زيزو ​​يستطيع اللعب بأوامر المهاجم بحضور صلاح”.

وتابع “فيريرا من أفضل المدربين في العالم، وتدريب موسيماني للأهلي كان فكرة رائعة”.

وأضاف “الكاميرون والمغرب أفضل منتخبات أفريقية تأهلت إلى المونديال، وصعود السنغال على حساب مصر كان مفاجأة”.

وأوضح “أنا أتحدث العربية وأقوم الآن بإعداد تقرير للاتحاد البرازيلي عن دول المنطقة العربية قبل المشاركة في المونديال”.

وأشار “لدي عرض تدريب من أحد الأندية الآسيوية، ولن أفصح عنه إلا بعد انتهاء المفاوضات”.

وختم “فزت ببطولات في 9 دول، وتدرب يوما في مصر في فريق كبير”.