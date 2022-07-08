مدرب سموحة يعلن عودة هذا الثنائي للزمالك بالموسم المقبل

كشف أحمد صالح، مدرب فريق سموحة، عن موقف الثنائي الإسكندري مروان حمدي وحمدي علاء، اللذين أعارا له من قبل فريق الزمالك، للاستمرار مع الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال “صالح” في تصريحات تلفزيونية “أعتقد أن مروان حمدي وحمدي علاء سيعودان إلى الزمالك حيث يريد مسئولو القلعة البيضاء استعادة خدماتهم”.

وأضاف “أردنا تمديد إعارة الثنائي نظرًا لأهميتها للفريق، لكن في النهاية يحق للزمالك إعادتهم”.

وعن تألق مروان حمدي مع سموحة، قال “يتعامل عبد الحميد بسيوني نفسيا مع مروان حمدي ومع جميع اللاعبين بشكل كبير، وهذا أثر إيجابيا على أداء مروان واللاعبين الآخرين”.

وأعلن مدراء الزمالك في وقت سابق أن مروان حمدي سيعود لصفوف الفريق الموسم المقبل لدعم هجوم الفريق الأبيض.