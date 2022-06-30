مدرب سموحة يكشف سر الفوز على الأهلي

علق عبد الحميد بسيوني، مدرب فريق سموحة الكروي الأول، على فوز فريقه على النادي الأهلي.

واجه الفريق الكروي الأول لنادي سموحة نظيره الأهلي، الأربعاء، في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي سموحة من هزيمة نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشكر بسيوني في تصريحات تلفزيونية، لاعبي سموحة على أدائهم أمام النادي الأهلي.

وقال “كان اللاعبون رجالًا ضد فريق كبير بحجم النادي الأهلي، وأهدرنا الكثير من الفرص، لكنها كانت مباراة رائعة”.

وتابع “طلبت من عبد الكبير اللعب في خط الهجوم لمحمد هاني للاستفادة من الفرص”.

وختم “أهداف الأهلي طبيعية لأننا نلعب بفريق كبير بحجم النادي الأهلي، وأشكر سامي كومسان لأنه مدرب رائع”.