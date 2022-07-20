مدرب سيمبا يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

الاهلي

يسعى زاروان مانلوفيتش، مدرب فريق سيمبا التنزاني الأول لكرة القدم، للتعاقد مع نجم الأهلي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد زاروان مانلوفيتش، في تصريحات متلفزة عبر برنامج “العودة” على قناة المحور، أنه يريد عودة لويس ميشوني لاعب فريق الأهلي الأول إلى صفوف سيمبا.

وأشاد مدرب سيمبا بلاعبه السابق في الفريق، مؤكدا أنه من اللاعبين المتميزين، مشيرا إلى أنه يأمل في العودة إلى سيمبا مرة أخرى.

وكان النادي الأهلي قد قرر الرحيل عن لويس ميشيسوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تدني مستوى اللاعب مع الفريق.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم غد الخميس.