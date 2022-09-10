مدرب ضمك يتغنى بـ”حارس النصر”.. ماذا قال

أشاد مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم كريسمير رزيتش بمنافسه النصر بعد خسارته (2-1) فِيْ مباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك فِيْ الجولة الثالثة من الدوري السعودي “روشن”.

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بدأ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، موسم 2023 بفوز صعب على الوحدة بهدف نظيف، قبل أن يخسر دون هزيمة أمام التعاون، (1 -0)، ثم الفوز. ضد داماك بهدفِيْن لهدف واحد.

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وأشار المدرب الكرواتي كريسيمير رزيتش، فِيْ تصريحات متلفزة لـ “SSC”، إلَّى أن ضمه واجه فريقًا عملاقًا مثل النصر، موضحًا أنه فِيْ تلك المباريات تخسر عَنّْدما لا تستغل الفرص التي أتيحت لك. .

وأوضح أن هجوم داماك كان فِيْ مباراة خاصة مع حارس كبير مثل الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، وأضاف أن حارس النصر بخبرته قد يتسبب فِيْ فقدان تركيز بعض اللاعبين، كَمْا ذكر أن الاستحواذ بين الفريقين كان متعادلًا.، دون أن يستغل اللاعبون الفرص التي أتيحت لهم.

وأكد ريزيتش أن النصر استحق الفوز بمباراته الثانية فِيْ دوري “روشن” السعودي، وتمنى لهم التوفِيْق فِيْ المنافسات المقبلة.