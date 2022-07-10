مدرب منتخب مصر ..مفاوضات مع نجم الطواحين

يبقى اسم مدرب المنتخب المصري هو السؤال الذي يدور في شارع المحروسة الرياضي في الأسابيع الأخيرة.

باءت بالفشل كل محاولات الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام لتوظيف مدير أجنبي لإدارة المنتخب المصري خلال الأسابيع الماضية.

وأقال الاتحاد المصري المدير الفني القومي إيهاب جلال من منصبه بعد شهر من توليه المنصب.

وفقًا لأخبار اتحاد كرة القدم، فإن المفاوضات جارية للتعاقد مع الهولندي فيليب كوكو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نجم كرة القدم الهولندي السابق أصبح مرشحًا لتولي منصب المدرب القادم للمنتخب المصري.

كانت مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع العديد من المدربين، من بينهم رودي جارسيا البارز وآخرهم روي فيتوريا، مستحيلة.

ويبقى أن نذكر أن CAF قرر تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 إلى الصيف المقبل.