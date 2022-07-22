“مدرب من السبتية”.. أحمد الطيب يسخر من مدرب الأهلي واللاعبين بعد خسارة كأس مصر

احمد الطيب

سخر المعلق الرياضي أحمد الطيب، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، من البرتغالي ريكاردو سواريز، مدرب الأهلي، ولاعبي الفريق الأحمر بعد خسارة نهائي كأس مصر 2-1 أمام الفريق الأبيض.

الطيب يسخر من مدرب الأهلي

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “يلخص المباراة النهائية للكأس وفوز الزمالك شكلاً ومضمونًا، فيما يلي … زار مدرب الأهلي من سبتية جابولة أيبة من … شوارع الطالبية والحلمية وبين السرايات والعامرية اول مره رآهم وأول مره يلتقون ويلعبون معهم.

أحمد الطيب يغني عن مدرب الزمالك …

وأضاف “الزمالك أخذ (الجوهري، شحاتة، جوزية) ووضعهم في الخلاط في منصب المدرب وأنتج معه (فيريرا) لاعبين يحترمون أنفسهم وجمهورهم، وبارك الله أنه هو. أعطوها لهم، لذلك استحقوها “.

وأحرز الزمالك ثنائية أمام الأهلي في مباراة أمس، أحمد سيد زيزو ​​والإمام عاشور، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عبر اللاعب حسام حسن.

توج فريق الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه، فيما حصدت ألقاب النادي الأهلي 37 لقبا على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب المحلي.