طغت حالة من السعادة على جماهِيْر الأهلي، بعد إقالة موسى المهِيْاني مدير عام النادي، وتعيين مشبب زياد مكانه.

وكانت جماهِيْر وأعضاء الشرف فِيْ الأهلي قد طلبت من رئيس النادي، ماجد النفِيْعي، عزل المهِيْاني من منصبه بعد اتهامه بأنه السبب الأول فِيْ التدهُور الفني للفريق بسبب تدخلاته و. اختيار الصفقات التي تم التعاقد عليها، مما أدى إلَّى هبوط الراقي للدوري الأصفر.

وهبط الأهلي لدوري الدرجة الأولى “الدوري الأصفر”، حيث سيلعب أولى مبارياته ضد القيصومة يوم 25 أغسطس على ملعب مدينة الري عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

جماهِيْر الأهلي تحتفل بإقالة المهِيْاني

واحتفلت الجماهِيْر برحيل المهِيْاني لكن البعض مهد لعودته بتعيينه نائبا للرئيس بعد أن أعلن محمد الديني استقالته من منصبه.

كَمْا أرادت شريحة كبيرة من جماهِيْر الأهلي رحيل النفِيْعي، بعد رحيل المهِيْاني، بعد هبوط الفريق الأول إلَّى الدرجة الأولى فِيْ ولايته، بالإضافة إلَّى إصراره على عدم إقالة المهِيْاني من أجل. وقت طويل.

واستهزأت الجماهِيْر بإقالة المهِيْاني، حيث تساءل البعض عَنّْ كَيْفَِيْة تجنيد النجوم المحترفِيْن، وكذلك اختيار التشكيلة فِيْ المباريات.

ووجهت اتهامات للمحياني الذي يتدخل فنيا فِيْ عمل المدرب ويؤسس التشكيل وفق رؤيته، إضافة إلَّى العقود والاتفاقيات الجديدة التي تدعم الفريق.