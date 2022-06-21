مدرسة العسكري الفنية بالقليوبية.. التنسيق وشروط وأوراق التقديم والعنوان

أعلنت مدرسة العسكري الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج عن بدء قبول الطلاب للعام الدراسي 2022-2023 من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

تنسيق المدرسة الفنية العسكرية بالقليوبية

وأعلنت إدارة النقل التربوي عن فتح باب التقديم للمدرسة بحد أدنى 180 درجة لتخصص الملابس الجاهزة.

وكشفت الإدارة أن من مزايا الشركة وجود راتب وحافز مالي لجميع الطلاب المقبولين.

شروط التقديم على المدرسة الفنية العسكرية بالقليوبية

أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية من القاهرة الكبرى والقليوبية.

في 1 أكتوبر 2022 يجب ألا يزيد العمر عن 18 سنة مع تفضيل الأصغر.

أن يكون مصري الجنسية.

لا يجوز قبول اجتياز الطالب للاختبارات والفحص الطبي والمقابلة الشخصية للقبول بالمدرسة إلا بعد تقديم المستندات الأصلية المطلوبة مع إقرار خطي من ولي الأمر بعدم التحاقه بمدرسة أخرى.

أوراق التقديم للمدرسة الفنية العسكرية بالقليوبية

عدد 2 شهادة ميلاد بالحاسب الالى اصل وصورة ضوئية.

صورة من الشهادة الإعدادية والأصل للمراجعة.

عدد 6 صور شخصية للطالب مقاس 4 X 6.

صورة بطاقة ولي الأمر.

شهادة صحية خلو الطالب من الأمراض من مستشفى حكومي.

أكمل نموذج الطلب في مقر المدرسة.

عنوان المدرسة الفنية العسكرية بالقليوبية

يبدأ قبول الطلبات فور صدور التعليمات من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمقر المدرسة في الشركة الكائنة بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية – محطة نزلة الحجر باك الصينية آمون.