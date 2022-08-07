مدني المدينة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بسد الواجب

بدأت فرق الحماية المدنية بعد ظهر اليوم، مساء السبت، في إنقاذ شخصين كانا محتجزين في فيضانات غزيرة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها على موقع “تويتر” “مدني بالمدينة المنورة أنقذ شخصين كانا موقوفين في سيل الواجب”.

تحذير الدفاع المدني

وسبق للدفاع المدني أن حذر من خطورة عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها مما يعرض حياة الناس للخطر، وأضيف ذلك إلى تنبيهات هطول الأمطار.

تفاصيل العقوبة

وقال الدفاع المدني عبور الوديان والشعاب أثناء تدفقها سلوك خطير يعرض حياتك للخطر، بالإضافة إلى مخالفة مرورية.

وأضاف أن من يخالف التعليمات بعبور الوديان والشعاب أثناء تدفقها يعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 ريال.