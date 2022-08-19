مدني بريدة يخمد حريقًا في أحد المتنزهات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق في حديقة ببريدة دون وقوع إصابات.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “مدني بريدة أخمد حريقًا بموقع داخل حديقة، ولم تقع إصابات”.

نصائح للوقاية من حرائق المتنزهات

و قبل؛ أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سلسلة من النصائح للوقاية من حرائق الغابات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “الوقاية تحد من عوامل حرائق الغطاء النباتي”.

حرائق الغابات

وأشار إلى أن حرائق الغابات لها أسباب عديدة، منها الأكثر أهمية

التدخين ورمي المؤخرة أو الكبريت.

حرق المخلفات الزراعية.

حرائق اضاءة للتدفئة والطبخ.

طلقات نارية.

حريق بسبب امتداد الأرض.

تخلص من الزجاج الذي يتأثر بأشعة الشمس.

استخدام مفرقعات نارية.

الحدائق البرية

و قبل؛ وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي اتباع التعليمات الخاصة بالمشي في المنتزهات الطبيعية عند هطول الأمطار.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “من أجل سلامتك، امشي بحذر أثناء هطول الأمطار والسيول”.

وشدد الأمن البيئي على أنه “باتباع تعليمات السلامة عند هطول الأمطار في المنتزهات الطبيعية، فإنك تحمي نفسك من مخاطر السيول والوديان”.