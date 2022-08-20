مدني جازان ينقذ شخصين احتجزتهما السيول

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ شخصين احتجزهما السيول في جيزان.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “أنقذ مدني جازان شخصين احتجزتهما السيول، وهما بصحة جيدة”.

تحذير من مخاطر السباحة في السيول

و قبل؛ جددت المديرية العامة للحماية المدنية، التنبيه لخطر السباحة في السيول أو الوديان، خاصة في ظل حالة الأمطار في بعض المناطق.

وقالت الإدارة في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، لا تسبح في السيول والوديان ومستنقعات المياه”.

اتبع التنبيهات

من جهتها، قدمت بلدية المدينة المنورة إرشادات لإدارة العواصف والأمطار، من أجل سلامة البالغين والأطفال.

وأوضحت البلدية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ضرورة متابعة إشعارات وتحذيرات الجهات المختصة، ومنع الأطفال من اللعب في مستجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الطاقة. الكهرباء، سواء كانت أعمدة إنارة. وكبائن. .

تجنب المرور عبر التيارات الفيضية

كما أشار إلى أهمية تجنب المرور أو الجلوس في التيارات الغزيرة مع ترك مساحة لمعدات ضخ المياه.

يمكن الإبلاغ عن تراكمات المياه عن طريق الاتصال برقم هاتف الطوارئ 940.